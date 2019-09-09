Улицу Циолковского перекопают в Калуге

В среду, 11 сентября, из-за работ «Калугатеплосети» в Калуге перекопают улицу Циолковского. Об этом сообщает пресс-служба городской управы.
Движение будет закрыто в районе домов №№41-44 с 9:00 до 19:00.
Объезжать данный участок можно будет по улице Октябрьской.
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