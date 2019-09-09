Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 09 сентября
$ 66.00 0.05
72.89 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Улицу Циолковского перекопают в Калуге

09.09.2019 09:19 2 449 Дмитрий Ивьев
Улицу Циолковского перекопают в Калуге

В среду, 11 сентября, из-за работ «Калугатеплосети» в Калуге перекопают улицу Циолковского. Об этом сообщает пресс-служба городской управы.

Движение будет закрыто в районе домов №№41-44 с 9:00 до 19:00.

Объезжать данный участок можно будет по улице Октябрьской.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Артамонов о ремонте дорог в Калуге: «Жульническая схема не прошла» 09.09.2019 10:39

В Калуге начали тестировать качество дорог 06.09.2019 15:08

Две улицы перекроют в Калуге 05.09.2019 15:19

Массовая езда по тротуару: калужские водители облюбовали новый маршрут на Плеханова 04.09.2019 16:33

«Грязная пропаганда»: власти прокомментировали скандал с ремонтом дорог 04.09.2019 12:24

Народные новости
2762 8
Master
6014 11
rolevoy
3947 16
pozor

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 10 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
сб 14 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 15 сентября, 19:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр

Для детей

вс 15 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 15 сентября, 14:00
Анимационная программа "Тролли"
Алекспарк, Парк развлечений
чт 19 сентября, 11:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 21 сентября, 19:00
Сказки с оркестром: "Кентервильское привидение"
Дом музыки

Концерты

вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония
пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки
пт 13 сентября, 19:00
Руки Вверх! «22»
Ледовый дворец "Космос"
пт 13 сентября, 19:00
Нервы «Слэм и депрессия»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Королевские каникулы
Angry Birds 2 в кино
Оно 2
Команда мечты
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

Полная версия турнира UFC® 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink

Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

На площадке Этномир при поддержке Россельхозбанка пройдет фермерский фестиваль «СВОЁ»

ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.