Улицу Циолковского перекопают в Калуге

09.09.2019 09:19 449 Дмитрий Ивьев

В среду, 11 сентября, из-за работ «Калугатеплосети» в Калуге перекопают улицу Циолковского. Об этом сообщает пресс-служба городской управы. Движение будет закрыто в районе домов №№41-44 с 9:00 до 19:00. Объезжать данный участок можно будет по улице Октябрьской.



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