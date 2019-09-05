Две улицы перекроют в Калуге

В субботу, 7 сентября, на улице Братьев Луканиных в Калуге ограничат движение. Это связано с проведением праздника района, рассказали в городской управе. Проехать нельзя будет на участке от улицы Верховой до дома №9 по улице Братьев Луканиных. При этом общественный транспорт будет работать в штатном режиме.
А во вторник, 10 сентября, перекроют улицу Степана Разина в районе дома №81. На проезжей части с 9:00 до 20:00 планирует проводить работы «Калугатеплосеть». Объезд организуют по улице Энгельса, там же будет ходить автобус №80.
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