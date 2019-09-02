Улицу Никитина перекроют в Калуге

Вечером в понедельник, 2 сентября, в Калуге закроют проезд по улице Никитина на участке от улицы Луначарского до переулка Тульского. Это связано с проведением работ по ремонту сетей водоснабжения.

Проехать нельзя будет с 20:00 2 сентября до 6:00 3 сентября, рассказали в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.