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Какие улицы перекроют в День города

30.08.2019 15:40 0 2613
Какие улицы перекроют в День города

Городская управа Калуги опубликовала список перекрытия калужских улиц 31 августа, в День города Калуги: 

  •  с 09.00 до 22.00 - Театральная площадь (от ул. Кирова до ул. Суворова);
  •  с 14.30 до 17.00 - Площадь Победы (проезжая часть);
  •  с 14.30 до 17.00 - по улице Кирова (от площади Победы до улицы Ленина);
  •  с 16.00 до 18.00 - ул. Ленина (от ул. Кирова до пл. Старый Торг);
  •  с 16.00 до 18.30, с 19.30 до 23.00 - Площадь Старый Торг;
  •  с 07.00 до 18.00 - по Яченской набережной (от ул.Калуга-Бор до пер. Лаврентьевский).

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.


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Тэги: авто транспорт день города
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