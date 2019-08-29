В Калугу идёт ещё один немецкий автогигант

В среду, 28 августа, руководство немецкого автоконцерта Opel заявило о возвращении на российский рынок. Генеральный директор Opel Михаэль Лошеллер сделал по этому поводу официальное заявление.
- Решение автогиганта General Motors об уходе бренда Opel из России нас сильно поразило, - передает слова Лошеллера немецкое издание Automobilwoche. - На данный момент в Российской Федерации числится порядка 500 тысяч машин Opel, как и раньше марка здесь пользуется большой популярностью. В России немецкому бренду существовать легче, чем французскому.
Уже в последнем квартале этого года выпуск Opel перезапустят на мощностях калужского завода группы PSA (бренд Opel с 2017 года принадлежит этой компании). В Калуге организуют сборку микроавтобуса Zafira Life, фургона коммерческого назначения под наименованием Vivaro, паркетников Crossland X и Grandland X.
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