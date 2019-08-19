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Улицу Ленина перекроют от вокзала до Кирова

19.08.2019 21:36 3 990 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Улицу Ленина перекроют от вокзала до Кирова

C 22:00 в понедельник, 19 августа, в Калуге будет закрыто движение по улице Ленина – на участке от вокзала Калуга-1 до улицы Кирова. Это связано с ремонтом дороги, рассказали нам в городской управе. Завершить работы обещают к 6 утра вторника.

В это же время не будут ходить троллейбусы №1 и №12.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: авто дороги
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