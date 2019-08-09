«Автомобилисты будут счастливы»: дороги в центре Калуге перекроют днём

В пятницу, 9 августа, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО, сообщил, что из-за неблагоприятной погоды подрядчик 4 дня не может приступить к асфальтированию дорог в Калуге. Поэтому чиновник предложил перекрывать улицы не только ночью, но и днём.

- Работы ведутся практически на всех объектах, подрядчик готов к асфальтированию, - сообщил Бугаенко. - Здесь нужно идти по малому сопротивлению. Мне кажется, и автомобилисты будут счастливы: «Да уже перекройте, ладно!» Днём какие-то неудобства ощутят на себе на несколько часов или на день, зато потом мы будем открывать улицу с качественным дорожным покрытием.

- В принципе, мы не будем возражать против полного перекрытия движения. Но обязательно должны быть разработаны схемы, обеспечено выставление всех знаков, которые предусмотрены схемой, чем очень грешит наш подрядчик, - прокомментировал предложение представитель ГИБДД. - Ситуация сложилась так: мы сидели, планировали, как нам сделать, чтобы у нас не пересекался ремонт. А в итоге наш подрядчик доблестный все планы порушил. Ограничение движения должно происходить именно участками, а не так, чтобы на всём протяжении улицы Марта движение перекрывалось. От перекрёстка до перекрёстка сделали, открыли движение, пошли к следующему [участку].

Также сотрудники горуправы попросили ГИБДД представить подрядчику эвакуатор, чтобы тот убирал машины, которые мешают работам.

Первым перекрывать днём планируют улицы Пухова, Октябрьскую, Марата, Телевизионную. Дни и время сейчас согласовывают.

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