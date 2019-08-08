Перекрытие улицы Московской готовится в Калуге

В пятницу, 8 августа, в Калуге пройдёт заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Один из вопросов повестки – полное перекрытие улицы Московской 16 августа, рассказали нам в городской управе.

Земляные работы «Калугатеплосети» запланированы в районе дома №333 – у поворота на школу №29. Предполагается, что движение будет закрыто с 22:00 16 августа до 6:00 17 августа.

Кроме того, с 6:00 17 августа до 23:00 18 августа планируется перекрыть дорогу в районе пересечения улиц Литвиновской и Сельской. Там собираются ремонтировать железнодорожный переезд.

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