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Пьяные за рулём: ещё два постоянных клиента попались инспекторам

08.08.2019 10:32 7 1305 Дмитрий Ивьев
Пьяные за рулём: ещё два постоянных клиента попались инспекторам

В Калуге на двух водителей завели уголовные дела за неоднократную езду за рулём в пьяном виде. В среду, 7 августа, об этом рассказали в УМВД по Калужской области.

В Турынино инспекторы ДПС остановили автомобиль Honda CR-V. От водителя исходил запах алкоголя, он вёл себя неадекватно. Освидетельствование подтвердило факт опьянения. При этом 32-летний мужчина в 2015 году уже попадался в нетрезвом виде за рулём. А в марте этого года на него уже завели уголовное дело за аналогичное преступление.

На Правом берегу инспекторы ДПС остановили мотоциклиста на «Урале». От него пахло алкоголем. От освидетельствования мужчина отказался. Кроме того, мотоцикл был незарегистрирован. а у водителя не было шлема. Проверка показала, что в 2017 году мотоциклист был судим за пьяную езду и лишен прав на три года.

Следствие сейчас продолжается.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто
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