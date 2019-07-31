Как перекроют Калугу на День города

В нынешнем году День города в Калуге будут отмечать в последний день лета - 31 августа. А в среду, 31 июля, городская управа рассказала, какие улицы будут закрыты для проезда во время праздничных мероприятий.

Нельзя будет проехать:

с 9:00 до 22:00 - по Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова);

с 14:30 до 17:00 - по площади Победы;

с 16:00 до 18:00 - по ул. Ленина (от ул. Кирова до пл. Старый Торг);

с 16:00 до 18:30, с 19:30 до 23:00 - по площади Старый Торг.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Уважаемые читатели, а как вы празднуете День города? Расскажите в комментариях!