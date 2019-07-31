Как перекроют Калугу на День города

В нынешнем году День города в Калуге будут отмечать в последний день лета - 31 августа. А в среду, 31 июля, городская управа рассказала, какие улицы будут закрыты для проезда во время праздничных мероприятий.
Нельзя будет проехать:
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Уважаемые читатели, а как вы празднуете День города? Расскажите в комментариях!
|
Часть скандальной парковки закатали в асфальт 31.07.2019 12:58
Улицу Малоярославецкую перекроют в Калуге 31.07.2019 11:10
Новую дорогу на Правом берегу построят за 586 миллионов рублей 30.07.2019 16:22
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: