Опасный рейтинг: калужане в двадцатке лидеров по количеству штрафов ГИБДД

В Калужской области за первые шесть месяцев 2019 года сотрудники ГИБДД выписали 70 305 штрафов. На каждого жителя пришлось по 0,07 штрафа. Это 19 показатель в России, сообщает в четверг, 25 июля, сайт «Штрафы ГИБДД».
По сравнению с прошлым годом ситуация в нашем регионе чуть улучшилась. Штрафов стало меньше на 3,7%.
Наибольшее количество нарушений в первой половине 2019 года зафиксировано в Ненецком автономном округе - 2,18 на каждого жителя. В лидерах также Карелия (0,3), Московская (0,2) и Астраханская (0,176) области.
Меньше всего штрафов зафиксировано в Амурской (0,005) и Иркутской (0,008) областях.
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