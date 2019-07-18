Улицу Плеханова перекопают в Калуге

Вечером в четверг, 18 июля, в Калуге закроют движение на улице Плеханова. С 19:00 нельзя будет проехать по участку от улицы Кирова до улицы Дзержинского.

Это связано с аварийными работами «Калугаоблводоканала», рассказали нам в городской управе. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Кроме того, троллейбусы №1, №2, №3 не будут ходить с 23:00 19 июля до 5:00 20 июля.

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