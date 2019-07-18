Улицу Литвиновскую перекрыли на два дня

18.07.2019 09:29 488 Дмитрий Ивьев

Утром в четверг, 18 июля, в Калуге закрыли движение по улице Литвиновской в районе перекрёстка с Прончищева. Это связано с ремонтом железнодорожного переезда. Завершить работы обещают к 17:00 19 июля. Водителей просят заранее выбирать пути объезда. В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.



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