Улицы Тульскую и Марата перекроют в Калуге

Из-за различных работ на проезжей части в Калуге вновь запланированы перекрытия движения.

Две ночи подряд, на 19 и на 20 июля, на улице Тульской в районе Киевского проезда будут ремонтировать железнодорожный переезд. Из-за этого движение будет осуществляться только по одной полосе, дорожники установят временные знаки.

Улица Марата в районе дома №10 будет закрыта для проезда из-за раскопок «Калугатеплосети» в пятницу, 19 июля, с 9:00 до 20:00, рассказали нам в городской управе.

Водителей просят быть внимательными.

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