Улицу Никитина перекрыли в Калуге

Днём во вторник, 16 июля, в Калуге перекрыли движение на участке улицы Никитина - от Горького до Болдина. Это связано с аварийными работами по перекладке инженерных сетей, сообщает городская управа.

- Временно ограничено движение всех видов транспорта, - рассказали в администрации. - В том числе троллейбусный маршрут № 3, а также маршруты №83, 44 и другие, проходящие по данному участку. О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда.