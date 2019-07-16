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Улицу Никитина перекрыли в Калуге

16.07.2019 16:29 1 98 Дмитрий Ивьев
Улицу Никитина перекрыли в Калуге

Днём во вторник, 16 июля, в Калуге перекрыли движение на участке улицы Никитина - от Горького до Болдина. Это связано с аварийными работами по перекладке инженерных сетей, сообщает городская управа.

- Временно ограничено движение всех видов транспорта, - рассказали в администрации. - В том числе троллейбусный маршрут № 3, а также маршруты №83, 44 и другие, проходящие по данному участку. О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто
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