По вечерам Грабцевское шоссе закроют для троллейбусов

На Грабцевском шоссе в Калуге продолжается ремонт проезжей части. Из-за этого вечером и ночью, с 22:00 до 5:00, в ближайшие дни там не будут ходить троллейбусы, сообщает городская управа.

Ограничения будут действовать до понедельника, 15 июля, подчёркивают в администрации.

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