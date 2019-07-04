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Улицу Марата перекрыли в Калуге

04.07.2019 14:31 0 440 Дмитрий Ивьев
Улицу Марата перекрыли в Калуге

Днём в четверг, 4 июля, в Калуге перекрыли участок улицы Марата. Проехать нельзя от улицы Кропоткина до улицы Баженова, рассказали нам в городской управе. Это связано с работами «Калугаоблводоканала».

Открыть движение по улице обещают в 17:00.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
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