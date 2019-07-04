Улицу Марата перекрыли в Калуге

04.07.2019 14:31 440 Дмитрий Ивьев

Днём в четверг, 4 июля, в Калуге перекрыли участок улицы Марата. Проехать нельзя от улицы Кропоткина до улицы Баженова, рассказали нам в городской управе. Это связано с работами «Калугаоблводоканала». Открыть движение по улице обещают в 17:00. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.



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