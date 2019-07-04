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Рейсы из Калуги в Калининград и Ростов-на-Дону продолжат выполняться в зимний период

04.07.2019 11:55 0 193
Рейсы из Калуги в Калининград и Ростов-на-Дону продолжат выполняться в зимний период

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи авиабилетов на сезон «Зима-2019/2020» из Калуги в  Калининград и Ростов-на-Дону.

Рейсы, которые выполняются в настоящее время по средам и воскресеньям, с 28 октября 2019 года продолжат выполняться и далее, но по измененному расписанию.

Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам:

Калининград

  • вылет из Калуги в 12:15, прибытие в Калининград в 13.10
  • вылет из Калининграда в 13.50, прибытие в Калугу в 16.45.

Ростов-на-Дону 

  • вылет из Калуги в 17:25, прибытие в Ростов-на-Дону в 19.00
  • вылет из Ростова-на-Дону в 10.00, прибытие в Калугу в 11.35.

Указано местное время.

Также напоминаем, что при покупке билетов на рейсы авиакомпании Азимут из Калуги  на официальном сайте перевозчика каждый путешественник может заказать блюда горячего питания, а также холодные мясные и овощные закуски и сэндвичи. Услуга платная, заказать питание можно не менее чем за 12 часов до вылета рейса при покупке авиабилета на сайте компании.

Приобрести авиабилеты без дополнительных сборов, а также узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика azimuth.aero.

Билеты на осенне-зимний период уже в продаже!

 


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Тэги: транспорт аэропорт калуга
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