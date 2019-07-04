Рейсы из Калуги в Калининград и Ростов-на-Дону продолжат выполняться в зимний период

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи авиабилетов на сезон «Зима-2019/2020» из Калуги в Калининград и Ростов-на-Дону.
Рейсы, которые выполняются в настоящее время по средам и воскресеньям, с 28 октября 2019 года продолжат выполняться и далее, но по измененному расписанию.
Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам:
Калининград
Ростов-на-Дону
Указано местное время.
Также напоминаем, что при покупке билетов на рейсы авиакомпании Азимут из Калуги на официальном сайте перевозчика каждый путешественник может заказать блюда горячего питания, а также холодные мясные и овощные закуски и сэндвичи. Услуга платная, заказать питание можно не менее чем за 12 часов до вылета рейса при покупке авиабилета на сайте компании.
Приобрести авиабилеты без дополнительных сборов, а также узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика azimuth.aero.
Билеты на осенне-зимний период уже в продаже!
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