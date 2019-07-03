«История с бородой»: к Калуге-2 сделают новую дорогу

Так должна пройти новая дорога.

Новую дорогу собираются построить к микрорайону Калуга-2. Об этом на встрече с журналистами во вторник, 2 июля, рассказал городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

Улица Резванская будет соединена с Привокзальной улицей двухполосной дорогой протяженностью 1,4 километра. Выезд с Привокзальной улицы на дорогу, соединяющую трассу М3 «Украина» с Калугой, останется. При этом закроют въезд на Привокзальную, сообщает городская управа.

- Этот вопрос прорабатывается с учётом замечаний, которые высказали жители. С бородой история. Это один из самых опасных перекрестков, очень много аварий, в том числе с жертвами, - прокомментировал строительство новой дороги городской голова. - Она не подразумевает жестокую вырубку леса. Там есть дорога, её планируют просто расширить. Она не затрагивает Сероводородные озёра, места отдыха, наоборот доступность их повысится. Мы изучаем ситуацию, чтобы не было возмущений. Если есть аргументированная, чёткая альтернатива, основанная на экспертном мнении, мы готовы её выслушать.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!