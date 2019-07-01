Продолжается выполнение прямых чартерных рейсов из Калуги в турецкую Анталию

01.07.2019 14:27 635

Авиакомпания Royal Flight продолжает выполнение полетов из Международного аэропорта Калуги в турецкую Анталию.

С 4 июля 2019 года изменилось расписание вылетов.

Теперь рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам.

Авиаперевозки выполняются на среднемагистральных воздушных судах Boeing-737-800, вместимостью до 189 пассажиров. Полетная программа по данному направлению запланирована до середины сентября, в рамках весенне-летнего расписания.

Вылеты осуществляются из нового просторного терминала международных воздушных линий калужского аэропорта, оснащенного 10 стойками паспортного контроля, что позволит сделать путешествие калужан в лето еще более комфортным и быстрым.

Пакетные туры с прямым вылетом из Калуги предлагаются многопрофильным туроператором Coral Travel и доступны во всех турагентствах Калуги и области.