Раскопки на Королева: улицу перекроют 2, 4 и 9 июля

На следующей неделе в Калуге начнут перекрывать улицу Королева. Это связано с проведением работ «Калугатеплосетью», рассказали в пятницу в пресс-службе городской управы.

Во вторник, 2 июля, улица Королева будет перекрыта с 20:00 до 6:00 на участке между улицами Гагарина и Циолковского. В связи с этим троллейбусы, маршруты которых проходят по улице Королева, закончат свой рабочий день раньше – в 23:00.

В четверг, 4 июля, Королева перекроют в районе дома №2. На этом участке ограничения будут действовать с 9:00 до 19:00.

А 9 июля перекроют участок между улицами Циолковского и Октябрьской. Движение закроют на ночь – с 20:00 до 6:00. Троллейбусы не будут ходить после 23:00.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.