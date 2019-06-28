Раскопки на Королева: улицу перекроют 2, 4 и 9 июля

На следующей неделе в Калуге начнут перекрывать улицу Королева. Это связано с проведением работ «Калугатеплосетью», рассказали в пятницу в пресс-службе городской управы.
Во вторник, 2 июля, улица Королева будет перекрыта с 20:00 до 6:00 на участке между улицами Гагарина и Циолковского. В связи с этим троллейбусы, маршруты которых проходят по улице Королева, закончат свой рабочий день раньше – в 23:00.
В четверг, 4 июля, Королева перекроют в районе дома №2. На этом участке ограничения будут действовать с 9:00 до 19:00.
А 9 июля перекроют участок между улицами Циолковского и Октябрьской. Движение закроют на ночь – с 20:00 до 6:00. Троллейбусы не будут ходить после 23:00.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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