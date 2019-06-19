В Калуге перекроют улицы Никитина и Плеханова

19.06.2019 09:10 1007 Елена Французова, авто, транспорт, объезд

Две улицы перекроют для движения в связи с ремонтными работами в ближайшие дни. В четверг, 20 июня, с 9:00 до 20:00 будет перекрыта улица Никитина в районе дома № 76.

В пятницу, 21 июня, с 20:00 до 6:00 будет ограничено движение на улице Плеханова - на участке между Георгиевской и улицей Достоевского.

В пятницу, 21 июня, с 23.00 до 6:00 будет закрыт проезд по улице Никитина - по участку, ограниченному улицами Максима Горького и Пестеля.

Как сообщает пресс-служба городской управы, на этих улицах МУП «Калугатеплосеть» будет проводить земляные работы. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.



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