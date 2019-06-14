Когда что-то пошло не так: под Ерденево фура чесала по встречке как-будто так и надо

В пятницу, 14 июня, в группе ВК «За рулем. Калуга» появилось видео, от которого даже у самых закалённых водителей волей-неволей по спине пробегает холодок.
Автор видео спокойно ехал себе никого не трогая по трассе в районе деревни Ерденево, что близ Малоярославца, как вдруг по левой полосе его начала обгонять фура.
И все бы ничего, только вот ехала она по встречке - за отбойником, разделяющим полосы встречного движения.
Сложно сказать, какие чувства испытал очевидец этого зрелища, когда буквально впритирку с этой фурой сначала пронесся Камаз, затем бензовоз, а потом другая фура, и еще одна, однако в скором времени владелец регистратора прибавил газку и пошёл в отрыв от этого монстра. От греха подальше.
Будем надеяться, что этот вояж по встречке закончится благополучно и не попадет в завтрашние сводки аварийности ГИБДД.
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