Движение по мосту на Окружной ограничат до осени

В среду, 5 июня, управление дороги Москва – Бобруйск сообщило об ограничении движения на одном из участков окружной дороги. На втором километре трассы Р-132 расположен мост через реку Суходрев. И до 20 сентября половину его закроют для транспорта.

Связано это с планово-предупредительными работами на этом мосту. Также в этот период по мосту разрешён проезд транспорта шириной не более 3,5 метра.

- ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск просит водителей быть внимательными при проезде мест производства дорожных работ и соблюдать требования временных знаков, - говорится в сообщении дорожников.

Ограничения уже действуют.