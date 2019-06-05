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Движение по мосту на Окружной ограничат до осени

05.06.2019 10:23 6 1290 Сергей ПЕТРОВ
Движение по мосту на Окружной ограничат до осени

В среду, 5 июня, управление дороги Москва – Бобруйск сообщило об ограничении движения на одном из участков окружной дороги. На втором километре трассы Р-132 расположен мост через реку Суходрев. И до 20 сентября половину его закроют для транспорта.

Связано это с планово-предупредительными работами на этом мосту. Также в этот период по мосту разрешён проезд транспорта шириной не более 3,5 метра.

- ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск просит водителей быть внимательными при проезде мест производства дорожных работ и соблюдать требования временных знаков, - говорится в сообщении дорожников.

Ограничения уже действуют.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: авто транспорт объезд
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