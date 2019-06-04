Проезд по Театральной площади закроют

В среду, 12 июня, на весь день будет закрыто движение по Театральной площади. Оба проезда - от Кирова к Суворова и противоположный – перекроют в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными к Дню России.

Напомним, в этом году этот праздничный нерабочий день выпадает аккурат на середину недели. Потому ставших уже привычными длинных июньских выходных в этом году не будет и рабочую неделю этот праздник разобьет напополам.

А рабочий день накануне праздника – 11 июня – сократят на один час.