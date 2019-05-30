10 дней движение на подъезде к Пучковскому мосту будет затруднено

В четверг, 30 мая, ФКУ Упрдор «Москва – Бобруйск» сообщила об ограничении движения на трассе Р-132. Это объездная дорога, которая от Турынино и через 906-ю базу выводит автолюбителей к пучковскому мосту через Оку.
На мосту через Киевку будут класть асфальт, потому движение пустят только по одной половине моста. Для этого при подъезде к участку, обозначенному на карте стрелкой, будут установлены соответствующие временные знаки.
ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск просит автолюбителей быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и указателей и приносит извинения за временные неудобства.
Работы начнутся 31 мая и должны занять не более 10 дней. Планируется, что нормальное движение восстановят к 10 июня.
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