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10 дней движение на подъезде к Пучковскому мосту будет затруднено

30.05.2019 14:52 1 1360 Сергей ПЕТРОВ
10 дней движение на подъезде к Пучковскому мосту будет затруднено

В четверг, 30 мая, ФКУ Упрдор «Москва – Бобруйск» сообщила об ограничении движения  на трассе Р-132. Это объездная дорога, которая от Турынино и через 906-ю базу выводит автолюбителей к пучковскому мосту через Оку.

На мосту через Киевку будут класть асфальт, потому движение пустят только по одной половине моста. Для этого при подъезде к участку, обозначенному на карте стрелкой, будут установлены соответствующие временные знаки.

ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск просит автолюбителей быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и указателей и приносит извинения за временные неудобства.

Работы начнутся 31 мая и должны занять не более 10 дней. Планируется, что нормальное движение восстановят к 10 июня.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: авто транспорт ремонт дороги
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