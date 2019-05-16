Троллейбусы стояли на Правом берегу из-за отсутствия электричества

Днём в четверг, 16 мая, на Правом берегу в Калуге почти полтора часа не ходили троллейбусы. Причиной этому стало отсутствие напряжения в сети.
Электричества не было с 11:08 до 12:30, рассказали нам в «Управлении Калужского троллейбуса». Причины происшествия выясняются.
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