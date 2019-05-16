Улицы Пухова и Никитина перекроют в Калуге

16.05.2019 12:16 663 Дмитрий Ивьев

В понедельник и вторник, 20-21 мая, в Калуге вновь будут перекрывать улицы для проведения земляных работ «Калугатеплосетью». Об этом сообщает официальное издание городской управы. 20 мая с 9:00 до 17:00 на ул. Пухова в районе д. 45;

21 мая с 9:00 до 20:00 на ул. Никитина в районе д. 76;

с 21:00 часа 21 мая до 7:00 22 мая на ул. Пухова в районе д. 46. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей