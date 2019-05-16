Улицы Пухова и Никитина перекроют в Калуге

В понедельник и вторник, 20-21 мая, в Калуге вновь будут перекрывать улицы для проведения земляных работ «Калугатеплосетью». Об этом сообщает официальное издание городской управы.
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Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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