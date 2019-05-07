Угон на парковке ТЦ: вынесен приговор виновнику

На днях вступил в силу приговор за кражу автомобиля, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемым по этому делу проходил 42-летний житель Балабаново. Его сообщников пока не удалось установить.

В апреле прошлого года на парковке перед зданием одного из торгово-развлекательных центров Обнинска мужчина подошел к припаркованному «Land Rover Range Rover» стоимостью более 3 миллионов рублей.

- Специальным электронным оборудованием злоумышленник разблокировал штатный блок противоугонной системы и похитил автомобиль, проследовав на нем в заранее арендованный гаражный бокс в Обнинске, - рассказали 7 мая в прокуратуре Калужской области. - В это время неустановленный в ходе следствия сообщник осужденного осуществлял наблюдение непосредственно за владельцем автомобиля, чтобы в случае опасности предупредить похитителя.

Угонщика отправили в колонию строгого режима на 5 лет.

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