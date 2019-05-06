Новый автобусный маршрут заработал в Калуге

С 1 мая в Калуге заработал новый кольцевой автобусный маршрут №19. Об этом нам рассказали в пресс-службе городской управы.
На маршруте работает транспорт «Управления Калужского троллейбуса».
Автобусы будут ходить с 9:00 до 17:00 по кольцу: ул. Кирова – ул. Плеханова – ул. Труда – ул. Телевизионная – ул. Билибина – ул. Ленина – рынок – ул. Жукова – пл. Победы. Интервал движения составит примерно 45 минут.
Уважаемые читатели, а каких вам маршрутов общественного транспорта не хватает в Калуге? Пишите в комментариях!
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