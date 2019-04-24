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Акимов предложил увеличить скорость на трассах до 110 км/ч

24.04.2019 09:46 10 881 Дмитрий Ивьев, Фото: pixabay.com.
Акимов предложил увеличить скорость на трассах до 110 км/ч

Бывший мэр Калуги, вице-премьер российского правительства Максим АКИМОВ предложил увеличить разрешенную скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в кулуарах IV конференции «Безопасная дорога».

По словам Акимова, он уже поручил Минтрансу и МВД провести анализ такой возможности.

- Минтрансу [поручил] совместно с МВД до конца 2019 года провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч, - приводит его слова агентство. - В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: pixabay.com.
Тэги: авто максим акимов
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