Акимов предложил увеличить скорость на трассах до 110 км/ч

Бывший мэр Калуги, вице-премьер российского правительства Максим АКИМОВ предложил увеличить разрешенную скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в кулуарах IV конференции «Безопасная дорога».
По словам Акимова, он уже поручил Минтрансу и МВД провести анализ такой возможности.
- Минтрансу [поручил] совместно с МВД до конца 2019 года провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч, - приводит его слова агентство. - В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта.
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