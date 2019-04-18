Две улицы в Обнинске перекроют из-за ремонта

Из-за ремонта движение по двум улицам в Обнинске будет прекращено более чем на месяц. В четверг, 18 апреля, об этом рассказали в администрации наукограда.
Перекрытие с 20 мая по 23 июня:
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Объехать эти участки можно по следующим улицам:
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