Две улицы в Обнинске перекроют из-за ремонта

Из-за ремонта движение по двум улицам в Обнинске будет прекращено более чем на месяц. В четверг, 18 апреля, об этом рассказали в администрации наукограда.

Перекрытие с 20 мая по 23 июня:

ул. Королева (нечетная сторона, участок пр. Маркса – ул. Курчатова),

ул. Жукова (участок ул. Победы – ул. Мира).

Объехать эти участки можно по следующим улицам: