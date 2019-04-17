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Как выбрать надежного партнера. Простой чек-лист

17.04.2019 10:00 0 337
Как выбрать надежного партнера. Простой чек-лист

Найти подходящего логистического провайдера непросто.  На рынке много предложений, на что нужно обязательно обратить внимание? Мы составили чек-лист, который поможет определиться с транспортной компанией. 

  1. Ваши потребности. 

Вы регулярно отправляете грузы по стране или за границу? Вы интернет-магазин, и вам нужна служба для доставки заказов покупателям? А может, вы работаете в офисе, и вам необходима курьерская компания, которая возьмет на себя пересылку документов? Посмотрите на перечень услуг, который предлагают логистические компании, но во всех перечисленных выше задачах  вам поможет DPD в России, это единственный логистический провайдер, одинаково компетентный в доставке отправлений различных весовых категорий: от конвертов и посылок до сборных грузов. 

  1. Надежность. 

Доверяя груз курьерской службе, хочется быть уверенным в том, что он будет доставлен в целости и сохранности, а главное – в срок. Важно не только знать дату доставки, но и иметь возможность в любое время проверить, что сейчас происходит с грузом – например, в личном кабинете онлайн – и оперативно связаться со службой поддержки. Предлагает ли логистический провайдер страхование груза? Как он поступит в случае проблемной ситуации? Обо всем этом надо подумать заранее.  

Немаловажно и то, как давно компания представлена на рынке. Дополнительным ориентиром в пользу подрядчика послужат отзывы тех, кто уже пользовался его услугами и остался доволен.  

С DPD, которая присутствует на российском рынке более 27 лет, некоторые клиенты работают не одно десятилетие. Логистический провайдер, входящий в международный холдинг, оказывает сервис на уровне европейских стандартов и отвечает за груз на всем пути его следования.

  1. Стоимость 

На цену влияет множество факторов: это и направление доставки, и задействованный транспорт; это и наличие дополнительных опций, таких, как доставка в согласованную дату, температурный режим или ожидание на адресе, которые улучшают качество сервиса.  

Если вы хотите с выгодой отправлять грузы, то обратите внимание на предложение DPD в России. Сейчас в 10 городах РФ проходит акция: привозите грузы на терминал и получите скидку до 40%. Отличный способ попробовать качественный сервис за небольшие деньги!  

  1. География 

Еще один важный аспект. Проверьте, доставляет ли компания в тот регион, который вам нужен. И подумайте о будущем – если вы будете расширять географию, готов ли к этому подрядчик? DPD предлагает клиентам доставку в 26000 населенных пунктов России, Казахстана, Беларуси, Киргизии, Армении, а также по 220 странам мира.  

DPD – ваш эксперт по доставке!

 


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Тэги: авто транспорт peклама dpd доставка грузов
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