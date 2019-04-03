Движение по мосту через Киёвку открылось на окружной

В среду, 3 апреля, на окружной дороге в Калуге на участке между Турынинской развязкой и мостом через Оку открылось движение по левому мосту через реку Киёвка. Об этом нам рассказали в управлении дорогами «Москва - Бобруйск».

Также открыты съезды с окружной в сторону Тарусы и с улицы Советской на окружную в сторону Москвы.

- Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим и требования дорожных знаков, а также быть внимательнее на участке изменений схемы дорожного движения, - говорится в сообщении дорожников.