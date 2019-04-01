Оплата картой в маршрутках: ожидается подорожание проезда

В понедельник, 1 апреля, на координационном заседании правительства Калужской области обсудили электронную оплату за проезд. В соответствии с федеральным законом с 1 июля во всех маршрутках должны появится контрольно-кассовые машины.

Участники рынка полагают, что в итоге повысится стоимость проезда.

Руководитель Управления налоговой службы по Калужской области Андрей ЛАМАКИН утверждает, что издержки для предпринимателей при установке соответствующего оборудования и программного обеспечения будут несущественными. А тот, кто успеет приобрести оборудование до 1 июля, получит налоговые вычеты.

- Представители перевозчиков высказали опасения, что нынешняя конфигурация кассовых аппаратов сложна для использования в транспорте, - сказал на заседании Ламакин. - Мы готовы организовать для них встречу с ведущими производителями кассовой техники.

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