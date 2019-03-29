Погоня на Киевской трассе: водитель 30 минут отказывался выходить из машины

Во время недавней профилактической акции «Нетрезвый водитель» калужским сотрудниками ДПС пришлось гнаться за одним из водителей, который не остановился по требованию инспектора.

Ситуация произошла на федеральной трассе М3 «Украина».

- Скрывавшемуся водителю неоднократно подавался сигнал об остановке с помощью средств голосового усиления, но все эти попытки были безуспешны, - отмечают в дорожной полиции. - Сведения об автомобиле были сообщены в дежурную часть, а также попутным экипажам ДПС, благодаря которым и удалось задержать автолюбителя. После остановки водитель не спешил выходить из автомашины и предъявлять документы. Только спустя 30 минут после прибытия следственно-оперативной группы молодой человек вышел из автомобиля.

На нарушителя составили два протокола по статьям «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» и «Невыполнение требований о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства». Также ему грозит наказание за неповиновение законному распоряжению сотрудниками полиции.

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