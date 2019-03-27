Штраф за превышение скорости на 10 км/ч: калужские депутаты выступили против

Министерство транспорта России недавно выступило с инициативой ввести штраф в размере 500 рублей для автомобилистов за превышение скорости на 10 км/ч. Эта тема обсуждалась в среду, 27 марта, в калужском областном парламенте.
По итогам обсуждения участники заседания выступили против подобной инициативы.
- В числе угроз безопасности дорожного движения превышение скорости занимает далеко не первое место, - приводит слова одного из депутатов пресс-служба Заксобрания. – По данным всероссийской статистики, около 20% ДТП случаются по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог и улиц. Более 20% - из-за нарушений ПДД пешеходами, 15% - в результате нарушения правил проезда перекрёстков. Каждое десятое ДТП совершается водителем в состоянии алкогольного опьянения, а каждое двенадцатое – начинающими водителями.
Участники встречи согласились с мнением, что нарушение водителями правил ПДД в части соблюдении скоростного режима носит массовый характер. Однако они выразили опасение, что введение нормы будет способствовать не реальному повышению безопасности на дорогах, а увеличению количества штрафов с автовладельцев.
По мнению участников обсуждения, к вопросу снижения аварийности нужно подходить более комплексно: необходимо провести ревизию улично-дорожной сети и привести дорожное полотно в нормативное состояние, повысить качество подготовки водителей, продолжить развитие систем видеофиксакции нарушений и многое другое.
Уважаемые читатели! А как вы относитесь к подобным инициативам по изменению ПДД? Пишите в комментариях!
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