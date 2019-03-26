Две калужские улицы перекроют на пять дней

В 8 утра в среду, 27 марта, на перекрёстке переулка Механизаторов и улицы Коммунальной в Калуге водоканал начнёт работы по восстановлению сетей водоснабжения. Из-за этого будет полностью перекрыто движение, сообщает городская управа.

По предварительным данным, завершатся работы в 20:00 в воскресенье, 31 марта.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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