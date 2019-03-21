Революция на дорогах: велосипедистов предлагают сделать главнее автомобилистов

В ближайшее время на улицах Обнинска планируется провести эксперимент. Велосипедистам предлагается предоставить преимущество на проезжей части. Соответствующее решение на днях обсуждалось в местном городском собрании, а в четверг, 21 марта, подробнее о планах в рамках своего ежегодного отчёта рассказал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

- Я предложил обнинцам, и они в скором времени проведут эксперимент. Прокуратуру я бы хотел попросить не препятствовать им в этом. Они хотят принять решение о том, чтобы велосипед получил преимущественное право перед всеми остальными участниками дорожного движения. Мы не везде можем построить велосипедные дорожки. Как на улице Ленина построить велосипедную дорожку, скажите, пожалуйста? Это же нереально. Это старый город. Там никогда люди раньше не думали, что появится такая... Тогда ещё велосипедов не было, когда проект этот утверждался. Но по примеру других европейских городов, если человек едет на велосипеде вместе с автомобилями, автомобилист должен иметь ввиду, что не дай бог он его зацепит, он всегда будет виноват. И даже пешеход. Он [велосипедист] имеет преимущественное право не только перед автомобилистом, но и перед пешеходом. Пешеход должен пропустить его. И тогда будет комфортно на велосипеде добраться в любую точку города.

О сроках проведения эксперимента и о том, как это будет соотноситься с Правилами дорожного движения, пока не сообщается.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? Нужно ли распространять на Калугу такой эксперимент? Пишите в комментариях!