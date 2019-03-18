Новую остановку обустроят на кольце сквера Мира

На кольце сквера Мира в Калуге между улицами Баумана и Кирова уже в этом году должна появиться остановка общественного транспорта. Такое решение согласовали на недавней комиссии по безопасности дорожного движения.
Там проходят 32 маршрута общественного транспорта, подчёркивают в городской управе.
Расходы по обустройству остановочного пункта возьмут на себя представители офисного центра, который должен открыться неподалеку.
Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге не хватает остановок? Пишите в комментариях!
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