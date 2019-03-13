В Калуге на сутки перекроют улицу Пушкина

С 23:00 субботы, 16 марта, в Калуге на сутки перекроют участок улицы Пушкина – от дома № 7 до пересечения с Плеханова.
Об этом представитель водоканала сообщил во вторник, 12 марта, на планёрке в горуправе.
Это связано с проведением работ по замене аварийного участка канализационного коллектора.
|
Пешеходные переходы приподнимут в Обнинске 12.03.2019 17:09
Ямы на Московской пометили старыми покрышками 12.03.2019 14:34
Стало известно, когда залатают ямы на дорогах 11.03.2019 15:25
Лихач на «Ладе» едва не снёс четырёх пешеходов 05.03.2019 11:19
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: