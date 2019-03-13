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В Калуге на сутки перекроют улицу Пушкина

13.03.2019 11:36 2 764 Елена Французова
В Калуге на сутки перекроют улицу Пушкина

С 23:00 субботы, 16 марта, в Калуге на сутки перекроют участок улицы Пушкина – от дома № 7 до пересечения с Плеханова.

Об этом представитель водоканала сообщил во вторник, 12 марта, на планёрке в горуправе.

Это связано с проведением работ по замене аварийного участка канализационного коллектора.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: авто дороги
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