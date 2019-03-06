Дорожники придумали, как наказать «зайцев» на платной Киевской трассе

К концу марта на платном участке трассы М3 «Украина», а также на других федеральных дорогах, планируют усовершенствовать пункты оплаты проезда. Это должно избавить дороги от недобросовестных водителей, которые сейчас просто отталкивают гибкие шлагбаумы машинами и проезжают, не заплатив.
- Мы расцениваем это как воровство, - заявил 5 марта председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав ПЕТУШЕНКО. - Мы начали принимать меры против этого на участках трассы М4 «Дон» в Воронежской области, там установлены светофоры и камеры, фиксирующие проезд на запрещающий сигнал светофора при неоплате проезда. Сейчас уже можно сказать, что ситуация сдвинулась с мертвой точки.
За проезд на запрещающий сигнал светофора полагается штраф - 1000 рублей, за повторное подобное правонарушение в течение года штраф составит уже 5000 рублей. Камеры зафиксируют нарушение в автоматическом режиме.
- Все шлюзы будут оборудованы системой «Фотофиниш», а все гибкие шлагбаумы мы заменим на более жесткие алюминиевые, - отметил также Петушенко. - Это позволит в скором времени избавиться от «зайцев» на дорогах.
Если машина нарушителя собьёт жесткий шлагбаум, то повреждения получит не только сам автомобиль, но и имущество оператора дороги, и этот ущерб придется возместить.
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