Лихач на «Ладе» едва не снёс четырёх пешеходов

На улице Ленина в Боровске водитель затонированной «Лады» едва не сбил четырёх человек. Этот инцидент, судя по записи с регистратора, произошёл ещё в феврале, но широкую огласку получил только 3 марта после публикации в нескольких боровских группах в социальных сетях.

Если судить по видео, лихач на «Ладе» слишком поздно начал тормозить перед переходом, по которому уже шли мужчина и женщина. Машину занесло, и она вылетела на тротуар, где шли двое детей. Каким-то чудом никто в этой ситуации не пострадал.

Уважаемые читатели! А как часто вам на дорогах встречаются водители с неадекватным поведением? Расскажите в комментариях!