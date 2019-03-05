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Лихач на «Ладе» едва не снёс четырёх пешеходов

05.03.2019 11:19 7 3503 Дмитрий Ивьев

На улице Ленина в Боровске водитель затонированной «Лады» едва не сбил четырёх человек. Этот инцидент, судя по записи с регистратора, произошёл ещё в феврале, но широкую огласку получил только 3 марта после публикации в нескольких боровских группах в социальных сетях.

Если судить по видео, лихач на «Ладе» слишком поздно начал тормозить перед переходом, по которому уже шли мужчина и женщина. Машину занесло, и она вылетела на тротуар, где шли двое детей. Каким-то чудом никто в этой ситуации не пострадал.

Уважаемые читатели! А как часто вам на дорогах встречаются водители с неадекватным поведением? Расскажите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто видео дороги
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