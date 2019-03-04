Парковка на тротуаре: за автомобилистов возьмутся чиновники

Проблему парковки на тротуаре обсудили в понедельник, 4 марта, на координационном совещании правительства в Калуге. Пешеходы жалуются, что автомобилисты бросают свои машины как попало. В Управлении ГИБДД сообщили, что ежедневно по области фиксируется 90 таких нарушений, 50 из них приходится на систему «Паркон».
Также главе региона пояснили, что этот вопрос регулируется правилами благоустройства -административная комиссия должна штрафовать нерадивых водителей.
- Если у нас на территории города или там посёлка каждый может вести себя так, как ему вздумается, то это говорит о том, что там власти нет, - возмущался губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Без разрешения главы администрации поселения, города или посёлка – кого угодно - муха не может перелететь с одной помойки на другую. Вот и всё. Можешь осуществить полномочия, осуществляй. Не можешь, ну, извините, не каждому дано по характеру.
Губернатор призвал навести в городах порядок.
- На каждом месте должна быть власть, которая должна чётко эти вещи пресекать, которые мешают гражданам спокойно жить, - подчеркнул он.
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