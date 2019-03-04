Ямы на калужских дорогах начали заделывать литым асфальтом

На минувших выходных калужские дорожники объявили открытым сезон весенних субботников. Для борьбы с ямами на улицы выехала машина по заливке ям литым асфальтом.

- Поздравляем с наступившей весной, хорошего отдыха, а мы поработаем! – сообщили 2 марта в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».

Впрочем, снегопад, накрывший Калугу в ночь на понедельник, вероятно, внесёт коррективы в планы ремонтников.

Уважаемые читатели! А какая улица Калуги, на ваш взгляд, самая разбитая? Оставляйте свои варианты в комментариях!