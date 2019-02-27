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Киевскую трассу подготовят для беспилотных машин

27.02.2019 11:47 0 536
Киевскую трассу подготовят для беспилотных машин

Во вторник, 26 февраля, в Калуге заместитель губернатора области Алексея НИКИТЕНКО провёл заседание рабочей группы по реконструкции федеральной автомобильной трассы М3 «Украина». В мероприятии приняли участие член правления Государственной компании «Автодор» Дмитрий Дерингер, министр дорожного хозяйства области Ольга Иванова, представители АО «Союздорпроект», профильных министерств и ведомств, энергетических компаний, Главного управления МЧС России по Калужской области, УГИБДД по Калужской области, главы администраций муниципальных образований.

Рассматривались вопросы проектирования реконструкции автомобильной трассы М-3 «Украина» на участках 37 –173 км, 65 – 124 км, в частности, организации съездов в ряд населённых пунктов, устройства транспортных развязок на магистрали для въезда и выезда в Обнинск, а также вблизи ОЭЗ ППТ «Калуга» (Боровская площадка).

Участники заседания также обсудили вопрос формирования цифровой транспортной инфраструктуры на реконструируемых участках. По мнению заместителя главы региона, при проектировании важно учесть принципиально новые разработки предприятий автопрома.

- Реконструированная трасса в перспективе должна отвечать требованиям современного автомобилестроения, - подчеркнул Алексей Никитенко. - При проектировании необходимо учесть возможность использования цифровых технологий, которые в дальнейшем позволят реализовывать, в том числе, и беспилотные технологии.

По словам Дмитрия Дерингера, в настоящее время Государственная компания «Автодор» активно развивает данное направление. Вдоль трассы укладывают специальные кабели, устанавливаются п-образные опоры, на которые можно будет устанавливать аппаратуру, позволяющую реализовывать цифровые проекты управления и дорожным движением, и автомобилем.

Особое внимание также было уделено переустройству отдельных участков газопроводов и организации, для решения данного вопроса, эффективного межведомственного взаимодействия. Обращаясь к представителям министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области и компании ОАО «Газпром трансгаз Москва», заместитель губернатора области Алексей Никитенко отметил необходимость оперативного согласования документации для проведения реконструкции.


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Тэги: область
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