Водитель маршрутки №77 без прав возил людей

В среду, 13 февраля, в Калуге сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автобус «Газель Next», двигавшийся по маршруту №77. За рулём сидел 36-летний мужчина, но водительского удостоверения у него не было, сообщает городское управление дорожной полиции.

- В августе 2017 года данный водитель был лишен права управления транспортными средствами за управление транспортным средством в состоянии опьянения на 20 месяцев, - отмечают в ГИБДД. - Но водительское удостоверение в Госавтоинспекцию он не сдавал, в связи с этим срок лишения специального права был прерван. Истечение прерванного срока лишения специального права управления транспортным средством начинается со дня сдачи водителем водительского удостоверения в Госавтоинспекцию.

Водителю грозит штраф в 30 тысяч, арест на 15 суток ли 100-200 часов обязательных работ.

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