В городах планируется снизить разрешенную скорость, на трассах – повысить

Бывший мэр Калуги, а ныне вице-премьер России Максим АКИМОВ в интервью РБК, опубликованном 12 февраля, рассказал о возможных изменениях, которые в будущем планируется внести в Правила дорожного движения.

Отвечая на вопрос, будут ли пересматриваться действующие скоростные режимы, он отметил, что это дискуссионный вопрос.

- Сейчас порог превышения скорости - 20 км/ч, - приводит слова Акимова издание. - Но в условиях городского вождения 80 км/ч - это угроза гибели и пешеходов, и пассажиров. На магистральной трассе на 80 км/ч есть пространство увернуться. С магистралями можно переходить к более либеральной - страховой - модели. Зашивать ответственность в повышенную страховку, но не связывать жестко с ограничениями скорости. Какой смысл на трассе, которая может при современном уровне техники давать 130 км/ч разрешенной скорости, ограничивать ее 110 км/ч? Все равно никто это не соблюдает.

По его словам, возможен вариант, когда на трассах разрешат ездить 120 км/ч:

- Такие варианты мы смотрим. Но надо двигаться в двух направлениях, на хорошей магистрали - отпускать, а в городских условиях - ужесточать. Окончательных решений еще нет. Им должна предшествовать всесторонняя проработка этого вопроса.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? На ваш взгляд, с какой скоростью можно безопасно передвигаться в городе и на трассе? Пишите в комментариях!