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«Удачно» припарковался: легковушку в Калуге засыпали мусором

05.02.2019 15:45 4 460 Елена Французова
«Удачно» припарковался: легковушку в Калуге засыпали мусором

В понедельник, 4 февраля, в сети появилось фото легковушки на улице Тарутинской. Авто припарковали в отсеке для габаритных отходов, и в итоге его закидали мусором.

Это вызвало неоднозначную реакцию калужан.

- Обязательно на машину навалить? – возмущался в соцсетях Андрей Андреев. - Видно же, что в том отсеке нет баков. Кому он помешал? Да и при чем тут машина-то?

- Машина стоит в помойке, ничего удивительного, что сверху ещё мусор, - не соглашался Анатолий Бахтинов.

- Конечно, народ будет злиться, когда из-за каких-то ... мусоровоз не может забрать мусор, разворачивается и уезжает, оставляя этот мусор вонять на всю округу! – высказала своё мнение Анна Михайлова. - Не завидую я тем, кто живет в крайнем подъезде. Они, наверное, забыли, когда окна в квартире открывали. Но вот мне непонятно другое, почему мусором закидали эту девятку. А когда там Infiniti стоит, её обходят стороной.

К слову, калужские депутаты на прошлой неделе вышли в Законодательное собрание региона с инициативой увеличить штрафы за создание помех для вывоза мусора и уборки территории. Автомобилистов за создание помех предлагают штрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей (сейчас — от 500 до 2500 рублей). Хотят увеличить штрафы для должностных и юридических лиц.

Когда конкретно будет рассматриваться эта инициатива, еще не известно, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: авто парковка
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