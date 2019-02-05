Новый большой автобус поможет пассажирам добраться до аэропорта «Калуга»

Во вторник, 5 февраля, международный аэропорт «Калуга» передал новый пассажирский автобус НефАЗ под управление МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса».
Низкопольный автобус вместимостью 96 человек (24 сидячих мест + 1 для инвалидов) будет работать на городских маршрутах. Планируется, что преимущественно он станет возить пассажиров по городскому маршруту № 18А Аэропорт «Калуга» - Спорткомплекс «Квань». График движения автобуса будет подстраиваться под график прилёта и вылета самолётов.
Аэропорт купил автобус для города. Чтобы калужанам проще было добираться до аэровокзала в Грабцево. Решение было принято после встреч жителей с губернатором Анатолием Артамоновым.
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