Новый большой автобус поможет пассажирам добраться до аэропорта «Калуга»

05.02.2019 14:40 591

Во вторник, 5 февраля, международный аэропорт «Калуга» передал новый пассажирский автобус НефАЗ под управление МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса».

Низкопольный автобус вместимостью 96 человек (24 сидячих мест + 1 для инвалидов) будет работать на городских маршрутах. Планируется, что преимущественно он станет возить пассажиров по городскому маршруту № 18А Аэропорт «Калуга» - Спорткомплекс «Квань». График движения автобуса будет подстраиваться под график прилёта и вылета самолётов.

Аэропорт купил автобус для города. Чтобы калужанам проще было добираться до аэровокзала в Грабцево. Решение было принято после встреч жителей с губернатором Анатолием Артамоновым.